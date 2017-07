Renate Böhme hat trotz des Starkregens am Vormittag ihren Flohmarktstand in der Fußgängerzone aufgebaut.© Rita Nandy

Wunstorf

Schlechtes Wetter vermiest das Geschäft

Das Wetter hat wieder mal nicht richtig mitgespielt. Die Werbegemeinschaft hatte am Sonnabend erneut Pech mit ihrem Flohmarkt in der Fußgängerzone. Nur etwa ein Dutzend Händler bauten ihre Stände auf. Die Kunsthandwerker in Steinhude hingegen ließen sich größtenteils vom Regen nicht abschrecken.