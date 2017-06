Beim Kinder- und Jugendtag 2013 sind am Ende 5000 Domino-Steine gefallen.© Lange-Schönhoff

| Sven Sokoll

Wunstorf

Angebot für Kinder- und Jugendtag wächst

Mit schon 31 Aktionsständen ist der Kinder- und Jugendtag am 23. September in der Stadtmitte wieder auf einem guten Weg. Beim zweiten großen Planungstreffen am Montagabend haben die Organisatoren schon am Lageplan gearbeitet.