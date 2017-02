Ein Anwohner möchte die Dyckerhoffstraße umbenannt sehen, die zum Fliegerhorst führt.© Sven Sokoll

Wunstorf

Stadt will Dyckerhoffstraße nicht umbenennen

Mit dem Wunsch, die Dyckerhoffstraße am Fliegerhorst umzubenennen, muss der Ortsrat Klein Heidorn sich in seiner nächsten Sitzung auseinandersetzen. Ein Anwohner hatte das bei der Stadt gefordert, weil Rettungsdienste die Straße mit ähnlich benannten in Neustadt mehrmals verwechselt haben sollen.