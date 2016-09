Der Strom von der Küste muss in den Süden gelangen können: Die geplante Trasse könnte nach einer neuen Variante auch durch etwas Wunstorfer Stadtgebiet verlaufen.© Ingo Wagner

Wunstorf

Stadt will Trassenplanung kritisch begleiten

Die Stadt will sich mit den Planungen für die Tennet-Stromtrasse kritisch auseinandersetzen, nachdem sie in einer der neuen Varianten in einem Korridor zwischen Luthe und Schloß Ricklingen verlaufen könnte. Anlass für Fragen ist die mögliche Nähe zur Luther Bebauung wie auch zur Leine.