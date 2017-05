Im Barne-Sportzentrum soll ein neuer Sanitärpavillon entstehen.© Tugendheim

| Sven Sokoll

Wunstorf

Barne-Sanitärpavillon wird Gemeinschaftswerk

Für den geplanten Bau eines neuen Sanitärpavillons am Barnestadion wollen die Stadt und die Sportvereine TuS und 1. FC Wunstorf ihre Zusammenarbeit jetzt in eine feste Form fassen. Der Sozialausschuss wird über die Vereinbarung am Mittwoch diskutieren.