Die Wunstorfer Stadtverwaltung muss den Bürgern nach einem neuen Gesetz Transparenz gewährleisten.© Sven Sokoll

| Sven Sokoll

Wunstorf

Stadt: Transparenzgesetz ist unnötig

Die Stadt muss künftig nach neuen Regeln gewährleisten, dass ihre Bürger in der Verwaltung an Informationen kommen können. Das Transparenzgesetz, das die Landesregierung am Dienstag beschlossen hat, soll auch für die Gemeinden gelten. Die Stadt hält die Regelungen allerdings eher für überflüssig.