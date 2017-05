Auf der Wiese an den Strandterrassen sollen die Vatertags-Ausflügler sich wieder hauptsächlich tummeln.© Sven Sokoll

Wunstorf

Feiern sollen in klaren Grenzen ablaufen

Vor dem Himmelfahrtstag hat die Stadtverwaltung noch einmal darauf hingewiesen, welche Spielregeln am Donnerstag für die Ausflügler in Steinhude gelten. Die Vatertags-Feiern sollen sich auf die Wiese am Strandterrassen-Parkplatz konzentrieren, während auf der Badeinsel ein Alkoholverbot herrscht.