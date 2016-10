Heute gehört die Wunstorfer Psychiatrie zum Klinikum der Region Hannover.© Rita Nandy

Wunstorf

Ministerium lässt LKH-Geschichte erforschen

Das niedersächsische Sozialministerium will die Geschichte der insgesamt sieben psychiatrischen Landeskrankenhäuser aufarbeiten lassen, darunter das frühere in Wunstorf. Dabei soll geprüft werden, welchen Einfluss Ärzte mit NS-Vergangenheit in der Nachkriegszeit hatten.