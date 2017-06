So wie diese beiden ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen sorgen viele Hände dafür, dass der Kleiderladen ein stabiles Angebot bleibt.© Winfried Gburek

Wunstorf

Idee des Sozialen Kleiderladens funktioniert

Es gibt nicht nur einen großen Bedarf an gebrauchter Kleidung, sondern auch an Arbeitsplätzen für Frauen in Wunstorf. "Was also tun?", war die Frage der Gleichstellungsbeauftragten Dorothea Diestelmeier vor sieben Jahren. Daraus entstand ein Jahr später eine Erfolgsgeschichte mit einem Kleiderladen.