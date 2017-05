Die Arbeit mit Tieren spielt auf dem Bau-Hof eine wichtige Rolle.© Sven Sokoll

| Sven Sokoll

Wunstorf

Bau-Hof will Engagement weiter ausweiten

Viele große Zahlen hat der Sozialausschuss am Mittwochabend bei seinem Besuch im Bau-Hof gehört. Sie illustrieren, dass das Kinder- und Jugendzentrum schon sehr viele junge Menschen in der Stadt erreicht. Und dennoch gibt es noch zusätzliche Bereiche, in denen die Aktiven sich noch engagieren wollen.