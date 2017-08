Die Ska-Band Analog Bombs spielt im Steinhuder Filou.© privat

| Sven Sokoll

Wunstorf

Britische Ska-Band tritt im Filou auf

Auf der kleinen Bühne der Steinhuder Musikkneipe Filou ist am Sonnabend, 12. August, funkiger Indie-Ska zu hören. Ab 20 Uhr spielen die Analog Bombs, die aus dem britischen Bradford stammen. In ihrer Heimat haben sie in zehn Jahren schon viele Konzerte gespielt.