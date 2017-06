Der Männergesangverein Idensen unter der Leitung von Vasile Wille-Munteanu hat mit Gastchören den Idenser Yachthafen mit dem 28. Hafenkonzert zur großen Open-Air-Bühne gemacht.© Rita Nandy

Wunstorf

Hafenkonzert: Fast so heiß wie auf Samoa

Chöre enterten am Sonntag die Harmonie am Idenser Yachthafen, der zur großen Open-Air-Bühne wurde. Sänger und Alphornbläser nahmen die zahlreichen Besucher des Hafenkonzertes mit auf musikalische Reisen. Zur Fahrt auf hoher See hatte der Männergesangverein Idensen zum 28. Mal eingeladen.