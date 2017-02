Die Gruppe Physikanten und Co. unterhält mit wilden Experimenten.© Picasa

Wunstorf

Physikanten und Co. servieren Wissenshappen

Erstaunliche Experimente, phantastische Phänomene und Tischtüfteleien servieren die Physikanten und Co. am Sonnabend, 25. Februar, beim Science-Dinner in den Strandterrassen. Die Gruppe um Physiker Marcus Weber tischt dem Publikum zwischen den Gängen eines Menüs spektakuläre Aha-Erlebnisse auf.