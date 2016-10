Schüler verkaufen Kuchen für den WWF in der Evangelischen IGS Wunstorf: Iheb (von links), Sozialarbeiter Adrian Hauptmeister, Kevin und die Initatorinnen Antonia und Tanja.© Sven Bomberg

Wunstorf

Schüler verkaufen Kuchen für den guten Zweck

Schüler der IGS Wunstorf sammelten am Donnerstag Spenden für den WWF. Dafür verkauften sie in den Unterrichtspausen von den Eltern gebackenen Kuchen an Mitschüler und Lehrer.