Mehr als 2000 Wunstorfer Schüler nehmen am Sponsorenlauf für Madagaskar teil© Sven Sokoll

| Sven Sokoll

Wunstorf

Spendenlauf für Madagaskar in der Innenstadt

Mehr als 2000 Schüler aus Hölty-Gymnasium, Paul-Moor-Schule und IGS nehmen am Mittwochvormittag am Sponsorenlauf für Madagaskar teil. Schon morgens um 9 Uhr herrschte großes Gewusel im Bürgerpark, als zunächst die jüngsten Jahrgänge vor der Stadtschule an den Start gingen.