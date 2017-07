Dudelsackspielerin Sabine Brenneke-Kohn fordert das Publikum im Bürgerpark auf, im großen Kreis mitzuschunkeln und zu singen.© Rita Nandy

Wunstorf

Dudelsackspielerin belebt den Bürgerpark

Freunde des Dudelsackspiels kamen am Freitagabend auf ihre Kosten. Auf Einladung des Vereins Kultur im Bürgerpark spielte Sabine Brennecke-Kohn vor rund 100 Zuhörern in der städtischen Grünanlage. Sie gab auch Einblicke in die schottische Kultur und stellte ihre Kleidung sowie Musikinstrument vor.