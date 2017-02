Zwei Autos sind in der Wunstorfer Kernstadt beschädigt worden.© Symbolbild

Wunstorf

Reifen werden an VW Golf aufgeschlitzt

Unbekannte haben am Freitag zwischen 19.50 und 22.10 Uhr die rechten Reifen eines VW Golf aufgeschlitzt, der an der Kolenfelder Straße in Höhe der Hausnummer 7 geparkt stand. Am Sonnabend ist dann ein Opel Astra auf dem Supermarktparkplatz an der Hindenburgstraße beschädigt worden.