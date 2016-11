Mit diesem Logo wirbt die Stadt für ihr Portal.© privat

Wunstorf

Bürgerbeteiligung fehlt die Beteiligung

6 Ja, 1 nein, keine Enthaltung: Mit dieser spärlichen Resonanz wurde vor mehr als einem Jahr die letzte Abstimmung auf dem Bürgerbeteiligungsportal Wunstorf-direkt abgeschlossen - seitdem ruht der See still. Auch im Rat ist Skepsis aufgekommen, ob er sich das Portal weiter leisten will.