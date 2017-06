Zur Gospelnight auf Nuttelmanns Hof hat sich der Luther Pop- und Gospelchor befreundete Sänger eingeladen.© Rita Nandy

Wunstorf

Chorgesang erklingt auf Nuttelmanns Hof

Der "Chorgesang in Luthe" erfüllt Nuttelmanns Hof am Seeweg mit seinen Stimmen. Den Auftakt macht am Sonnabend, 10. Juni, der Pop- und Gospelchor. Zur Gospelnight "Gospel meets friends" hat sich der Chor auch befreundete Gruppen eingeladen.