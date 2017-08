Sie sind für die Überwachung des Steinhuder Meeres zuständig: Die Polizeikommissare Christian Mathis und Sabrina Rivera y Mirkes auf ihrem Motorboot.© Andreas Ohler

Wunstorf

Wasserschutzpolizei auf Meer im Einsatz

Gerade laufen die beiden Polizeikommissare Christian Mathis und Sabrina Rivera y Mirkes mit ihrem Boot den Steg am Steinhuder Fischerweg an. Seit mehreren Stunden sind sie auf dem See unterwegs, es war bislang ein ruhiger Tag.