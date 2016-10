Thomas Hackmann von der Wunstorfer Polizei inspiziert den schlecht beladenen Anhänger eines Handwerkerfahrzeugs aus dem Kreis Nienburg.© Sven Sokoll

Wunstorf

Polizei und Zoll kontrollieren gemeinsam

Zum zweiten Mal in dieser Woche haben Beamte der Polizei und des Zoll am Mittwochnachmittag gemeinsam Fahrzeuge an der B 441 zwischen Wunstorf und Altenhagen kontrolliert. "Mit unseren unterschiedlichen Befugnissen ergänzen wir uns gut", sagte Polizei-Einsatzleiter Thomas Hackmann.