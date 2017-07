Polizei sucht Zeugen für vier Straftaten

Wunstorf

Für zwei Unfallfluchten und Diebstählen ist die Polizei bei der Aufklärung auf Zeugenhinweise angewiesen. Am Freitagnachmittag stahlen bisher unbekannte Täter gegen 15 Uhr aus einem Juweliergeschäft an der Langen Straße eine Schublade mit Schmuck.

Wunstorf. Eine Stunde später wurde aus einem Fahrradkorb ein Rucksack entwendet. Das Fahrrad stand zur Tatzeit, 16 Uhr, vor der Postfiliale, Großenheidorner Straße 2, in Steinhude.

Am Sonnabendmorgen entfernte sich in der Zeit zwischen 11 und 11.35 Uhr ein Fahrer, der ein parkendes Fahrzeug am Spoorweg in Steinhude touchierte. Die linke Heckseite des Fiats Ducato wurde vermutlich beim Ausparken an der linken Heckseite beschädigt.

Bereits am Mittwoch, 19. Juli, entstand ein Schaden an einem grauen Mercedes. Das Fahrzeug parkte zwischen 13 bis 17.30 Uhr an der Bleichenstraße 27. Vermutlich hat ein vorbeifahrendes Fahrzeug die vordere Stoßstange demoliert.

Zeugen erreichen das Wunstorfer Polizeikommissariat unter Telefon (0 50 31) 9 53 01 15.

Von Rita Nandy