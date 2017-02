Die Polizei sucht einen Vergewaltiger.© dpa/Polizei/Montage

Wunstorf

Polizei sucht Vergewaltiger mit Phantombild

Nach einer Vergewaltigung am 23. August an der Rudolf-Harbig-Straße in Wunstorf sucht die Polizei den mutmaßlichen Täter jetzt mit einer Phantomzeichnung. Die 18-Jährige war zwischen 10 und 11 Uhr auf dem Fußweg unterwegs gewesen, als der Mann auf sie zukam.