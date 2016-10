Die Polizei muss eine Reizgasattacke in einem Linienbus in Steinhude aufklären.© Symbolbild

Wunstorf

Jugendliche sprüht mit Reizgas

Ein Jugendliche hat am Sonnabend gegen 16 Uhr in einem Linienbus mit einem Reizgas um sich gesprüht. Da an der Steinhuder Bushaltestelle Post daraufhin alle Passagiere ausstiegen, konnte die Polizei nicht mehr klären, ob jemand dadurch verletzt worden ist. Auch die Täterin traf sie nicht mehr an.