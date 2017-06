| Sven Sokoll

Jugendliche belästigt

Nachdem ein Exhibitionist sich am 15. Mai drei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren am Mittellandkanal bei Kolenfeld gezeigt hat, hat die Polizei jetzt ein Phantombild veröffentlicht. Der Unbekannte soll zwischen 50 und 60 Jahren alt und korpulent sein.

Wunstorf. Er trug nach den Beschreibungen ein mittelgrünes Oberteil und eine dunkelblaue Hose. Während die Mädchen auf der Brücke in Verlängerung des Weißen Damms standen, hatte er sich zwischen den Büschen am Ufer befunden, sie angeschaut und an seinem nackten Glied gespielt. Als die Mädchen ihn zur Rede stellen wollten, fuhr er mit dem Fahrrad Richtung Haste davon.

Hinweise auf den Exhibitionisten nimmt das Polizeikommissariat Wunstorf unter Telefon (05031) 9530115 entgegen.