Die Polizei hat die Beleuchtung von Fahrzeugen kontrolliert.© Arno Bachert

Wunstorf

Viele Räder sind schlecht beleuchtet

Viele Radfahrer sind mit Fahrrädern unterwegs, an denen das Licht nicht richtig funktioniert oder ganz fehlt. Das hat die Polizei bei einer Kontrollaktion in der vergangenen Woche festgestellt. Einige Fahrer mussten Verwarngelder zahlen, in leichteren Fällen blieb es bei Ermahnungen.