Die Big Band der Polizei Niedersachsen ist zu Gast in Wunstorf. Dort wird die neue Wache mit einem Tag der offenen Tür vorgestellt.© privat

Wunstorf

Polizei öffnet Türen der neuen Wache

Die Polizei in Wunstorf hat ein neues Dienstgebäude und will ihren Neubau der Öffentlichkeit vorstellen. Aus diesem Grund lädt die Polizeidirektion Hannover für Sonnabend, 1. Oktober, zu einem Tag der offenen Tür an die Amtsstraße ein.