Organisator Oliver Jokisch (Mitte) und Trainer freuen sich auf das 10. NRB-Camp in Wunstorf.© privat

Wunstorf

Noch Plätze frei für Basketballcamp

Das 10. Internationale News-Release-Basketball-Camp startet am Donnerstag, 29. Juni, um 9.15 Uhr in der Hölty-Halle 1 am Klosterweg. Für das viertägige Training können sich Kurzentschlossene, auch Anfänger, noch anmelden.