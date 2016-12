Die Feuerwehr musste die Räume nur lüften.© Symbolbild

Wunstorf

Pizza brennt im Ofen an und sorgt für Rauch

Ein Brandmelder hat in der Nacht zu Sonntag Alarm in einer Mietwohnung an der Kleinen Heide geschlagen. Nachbarn hörten das und riefen gegen 1.30 Uhr die Feuerwehr. Die öffnete vor den Augen der Polizei die verschlossene Tür und traf den unverletzten Mieter an. Im Ofen war nur eine Pizza angebrannt.