Baumpflanzaktion des Ortsrates Wunstorf: Klaus-Jürgen Maurer (von links), Renate Rohde, Ulrike Hansing und Cornelia Fricke graben eine Eiche am Ende der Fährstraße ein.© Rita Nandy

Wunstorf

Ortsrat Wunstorf pflanzt heimische Bäume

Für passende Bewässerung wurde bei der Baumpflanzaktion am Freitagnachmittag des Ortsrates Wunstorf von oben gesorgt. Mehr als zehn Mitglieder ließen sich auch vom Regen nicht abhalten und setzen elf heimische Gehölze wie Eichen, Eschen und Walnuss in die Erde am Ende der Fährstraße.