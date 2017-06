Conrad Ludewig gibt im Ortsrat Auskunft zum Polder Großenheidorn.© Kathrin Götze

| Kathrin Götze

Großenheidorn

Fußweg an der Funkenburg soll saniert werden

Tiefe Risse, Schlaglöcher, abgesackte Gossen: Der Fußweg an der Großenheidorner Funkenburg ist an vielen Stellen dringend sanierungsbedürftig. Nach Absprache mit dem Ortsrat will die Stadtverwaltung jetzt in Etappen reparieren, und zwar ohne dass die Anwohner dafür zahlen müssen.