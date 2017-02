In diesem Jahr sollen Schwimmer im Freibad Bokeloh wieder willkommen sein. Offen ist aber noch, ob das auch wieder zu früherer Stunde gilt.© Sven Sokoll

Wunstorf

Zahlen zu Frühschwimmen stehen noch aus

Der Ortsrat will wieder ein Frühschwimmen im Angebot des Freibads sehen - doch Details zu seinem Antrag haben die Politiker am Donnerstag noch nicht gehört. In einer schriftlichen Erklärung verwiesen die Bäderbetriebe darauf, dass zunächst deren Aufsichtsrat über die Initiative diskutieren soll.