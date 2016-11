Freude über das neue Löschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Kolenfeld herrscht bei: Karl-Peter Philipps (von links) und Karsten Grobe vom Ortsrat, Stadtbrandmeister Volker Kentrat, Bürgermeister Rolf-Axel Eberrhardt, Ortsbrandmeister Thorsten Mues und dem Ersten Stadtrat Carsten Piellusch.© Lütjens

| Anke Lütjens

Wunstorf

Ortsfeuerwehr freut sich über neues Auto

Antreten für das neue Auto: Einen großen Bahnhof hat es für die Übergabe des neuen Löschfahrzeugs LF 10 an die Ortsfeuerwehr Kolenfeld gegeben. Wunstorfs Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt übergab den Schlüssel an Stadtbrandmeister Volker Kentrat, der ihn an Ortsbrandmeister Thorsten Mues weiterreichte.