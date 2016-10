Amely (2) sitzt auf dem Schoß von Mutter Constanze Maier und lässt sich beim Funtasiefest im Bürgerpark von Vicky Wiehe von der Johanniter-Jugend schminken.© Rita Nandy

Wunstorf

Funtasiefest begeistert die Jüngsten

Gefroren haben im Bürgerpark am Sonnabend vor allem die Organisatoren und Helfer an den Ständen. Die jüngsten Besucher konnten sich beim ersten Funtasiefest auf der Hüpfburg warm hopsen. Auch ließen sie sich gerne am Stand der Johanniter-Jugend schminken oder bastelten Masken.