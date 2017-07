Beim Ökologischen Markt in Steinhude werden auch Pflanzen angeboten.© Susanne Doepke

| Nadine Kirst

Wunstorf

Marktsaison für Ökofreunde ist eröffnet

Produkte aus ökologischem Anbau, fair gehandelte Ware, Informationen über regenerative Energienutzung - all dies finden Besucher des Ökologischen Marktes am Sonntag, 9. Juli, in Steinhude. Die Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer (ÖSSM) eröffnet die Marktsaison im Scheunenviertel.