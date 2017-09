Bei einem Streit am Bahnhof hat ein Beteiligter einen Schlag ins Gesicht bekommen.© Archiv

| Sven Sokoll

Wunstorf

Opfer bekommt Schlag ins Gesicht

Bei einer Auseinandersetzung am Wunstorfer Bahnhof ist am Donnerstag gegen 21 Uhr einer der Kontrahenten leicht verletzt worden. Die beiden Bekannten aus Neustadt waren so in Streit geraten, dass einer von ihnen dem anderen ins Gesicht schlug.