Musiker aus neun Orchestern und Musikzügen probten vier Stücke im Rathausinnenhof ein. Zum Auftakt dirigiert Oliver Rülicke vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Arnum den Konzertmarsch "Viribus Unitis" (Mit vereinten Kräften).© Rita Nandy

Wunstorf

Orchester proben aus Freude an der Musik

Der Spaß an der Musik verbindet: Am Freitagabend trafen sich mehr als 60 Musiker aus neun Orchestern aus Wunstorf und der ganzen Region Hannover, um gemeinsam zu musizieren. In einer öffentlichen Probe studierten sie vier Stücke ein.