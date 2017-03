An der Haster Straße in Wunstorf steht ein neuer Blitzer.© Sven Sokoll

Wunstorf

Zwei neue Blitzanlagen sind installiert

Zwei neue Blitzer mit Lasertechnik stehen an der Haster Straße und an Cronsbostel in Bokeloh. Während in der Kernstadt schon ab Donnerstag gemessen werden kann, soll das in Bokeloh erst nach dem Abschluss der laufenden Straßenbauarbeiten in etwa vier Wochen geschehen.