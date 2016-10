Der Naturpark bietet einen Führung in die Meerbruchwiesen an.© Klaus Hoffmeister

Wunstorf

Naturpark führt in die Meerbruchwiesen

Den Vogelzug in den Meerbruchwiesen können Interessierte am Sonnabend, 5. November, bei einer Wanderung beobachten, die der Naturpark Steinhuder Meer anbietet. Die Gruppe trifft sich mit dem Biologen Wolfgang Nülle um 9 Uhr auf dem Parkplatz am Winzlarer Sportplatz.