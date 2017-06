Der Naturerlebnisgarten Rücks-Selke erstreckt sich über 3000 Quadratmeter. Er kann am Wochenende, 3. und 4. Juni, besichtigt werden.© Friedhelm Rücks

Wunstorf

Hobbygärtner öffnen ihre Pforten

Einen Blick in fremde Gärten können Naturliebhaber bei der Veranstaltungsreihe Offene Pforte der Region Hannover und der Landeshauptstadt werfen. Am Sonnabend und Sonntag, 3. und 4. Juni, ist auch der Naturerlebnisgarten Rücks-Selke an der Auhagener Straße 22, in Mesmerode von 11 bis 18 Uhr geöffnet.