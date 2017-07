Paula und Christian Richter musizieren gemeinsam in der Petruskirche.© privat

Wunstorf

Fagott und Orgel erklingen in Petruskirche

Als Duo spielen sie Werke von Bach, Telemann, Mozart und anderen Komponisten: Christian Richter und seine Tochter Paula sind am Sonnabend, 29. Juli, zu Gast in der Petruskirche Steinhude. Paula Richter spielt Fagott, ihr Vater begleitet sie an der Orgel.