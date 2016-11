Ein Motorradfahrer ist schwer verletzt worden.© Stephan Jansen

Wunstorf

Motorradfahrer wird schwer verletzt

Ein 55-jähriger Motorradfahrer ist am Sonnabend gegen 9.15 Uhr bei einem Unfall an der Einmündung der Landesstraße 403 in die L 392 bei Kolenfeld schwer verletzt worden. Die 49-jährige Fahrerin eines Opel Vectra hatte ihm zuvor offenbar die Vorfahrt genommen.