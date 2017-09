Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Hagenburg verletzt worden.© Jan Peter Wiborg

Hagenburg

Motorradfahrer und Wohnmobil-Eigner verletzt

Ein Motorrad mit Beiwagen ist am Dienstag kurz nach 13.30 Uhr auf der Altenhäger Straße in Hagenburg mit einem Auto zusammengestoßen. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde zur Behandlung in das Stadthäger Krankenhaus gebracht.