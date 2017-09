Einen Bummel durch den Modeherbst haben Kundinnen des Modehauses Kolossa bei der Modenschau unternommen.© Lütjens

| Anke Lütjens

Wunstorf

Models präsentieren bei Kolossa Modetrends

Einen Modespaziergang durch den Herbst haben Kundinnen des Modehauses Kolossa am Mittwoch im Modehaus an der Langen Straße unternommen. Vier weibliche und ein männliches Model präsentierten die neuesten Trends der Herbstmode in drei Modenschauen.