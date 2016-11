Die frisch geschmiedete Wunstorfer Ampelkoalition hat ihre erste gemeinsame Haushaltsklausur hinter sich.© Sven Sokoll

Wunstorf

Ampel setzt sich für Barneplatz und Wache ein

Einige wichtige Projekte für Wunstorf hat die Stadtverwaltung in ihrem Plan für den Haushalt 2017 wegen der angespannten Finanzlage auf die lange Bank geschoben. Die neue rot-grün-gelbe Mehrheitsgruppe hat bei ihrer Klausur am Wochenende in Walsrode aber Korrekturen daran beschlossen.