Wunstorf

Mehrheitsgruppe besucht Steinhude

Feste Bühne an der Seite, freier Blick zum Wasser und ein Brunnen, umringt von Bäumen mit Sitzmöglichkeiten: Bei einem Besuch der SPD-geführten Mehrheitsgruppe im Rat in Steinhude hat Ortsbürgermeister Wilhelm Bredthauer am Mittwochabend das Konzept für die Strandterrassen erläutert.