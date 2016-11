Großenheidorns neuer Ortsrat sind (von links): Colette Thiemann, Manfred Wenzel, Thomas Sadocco (alle CDU), Lothar Porcher (Grüne), Björn Bonnet, Martin Ehlerding und Elisabeth Stege (alle SPD).© Kathrin Götze

Wunstorf

Martin Ehlerding ist neuer Ortsbürgermeister

Wechsel an der Ortsratsspitze: Nach 20 Jahren als Ortsbürgermeister in Großenheidorn musste Manfred Wenzel (CDU) am Mittwochabend sein Amt an Martin Ehlerding (SPD) weitergeben.