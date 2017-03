Martha Fischer feiert am 4. März ihren 102. Geburtstag im Haus Johannes.© Sven Sokoll

Wunstorf

Martha Fischer feiert ihren 102. Geburtstag

102 Jahre - diese hohen Geburtstag feiert Martha Fischer am Sonnabend, 4. März im Haus Johannes. Als eines von neun Kindern war sie im schlesischen Kreis Frankenstein aufgewachsen. 1946 wurde die Familie vertrieben und landete zunächst in Luthe, dann in Bokeloh.