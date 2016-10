Margot und Willi Wolters feiern ihre Diamantene Hochzeit im Kreise der Familie mit Tochter, den beiden Enkelkindern und zwei Urenkeln.© Rita Nandy

Wunstorf

Ehepaar heiratete an ihrem Geburtstag

Den Hochzeitstag kann Ehemann Willi Wolters eigentlich nicht vergessen.Es sei denn, er denkt auch nicht an den Geburtstag seiner Frau. Denn beide Ereignisse jähren sich am selben Tag. Am 27. Oktober haben sich Willi und Margot Wolters vor 60 Jahren das Ja-Wort gegeben.