Mad and the Moondogs bitten zur Rock 'n' Roll-Party in Küsters Hof.© privat

Wunstorf

Mad and the Moondogs rocken in Küsters Hof

Zuhören, Abtanzen und Mitfeiern ist bei der Rock 'n' Roll-Party angesagt, wenn Mad and the Moondogs auf der Bühne in Küsters Hof stehen. Am Freitag, 11. November, sind sie zu Gast in der Szene-Kneipe. Die Wunstorfer Band hat sich der Musik der fünfziger Jahre verschrieben.